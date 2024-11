Fanpage.it - Trovato un “cimitero” di coralli nella Grande Barriera Corallina: quali sono i motivi del declino senza precedenti

I ricercatori dell'Australian Institute of Marine Science hanno scoperto un cimitero dia nord dellana, in Australia. Secondo gli esperti isiindeboliti per effetto dello sbiancamento provocato da eventi meteorologici estremi.