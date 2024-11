Ilgiorno.it - Troppi episodi di violenza in città. Una manifestazione per unire le forze

Unaaperta a cittadini,politiche, gruppi civici e associazioni, per sensibilizzare sulla recrudescenza deglidiin- solo nel fine settimana si sono registrare due risse con feriti - e chiedere alle istituzioni di mettere in campo soluzioni concrete. A organizzarla, luogo e data sono ancora in fase di definizione, è il gruppo civico Vigevano Prima di tutto. "L’obiettivo è dare voce ai cittadini – spiega Piero Marco Pizzi – e a chiunque voglia contribuire a sensibilizzare su un problema sempre più grave per il quale sindaco e assessore alla sicurezza hanno dato rassicurazioni, ma che i cittadini vivono in modo ben diverso con la palpabile percezione dell’insicurezza. Vorremmo avviare un dialogo con istituzioni edell’ordine per arrivare a una fattiva soluzione del pronblema.