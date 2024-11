Trevisotoday.it - Travolto da un'ambulanza mentre passeggia con i cani, autista verso il rinvio a giudizio

Leggi su Trevisotoday.it

Quel tratto di via XXIV maggio era in rettilineo e ben illuminato e la vittima avrebbe già cominciato l'attraversamento. Per quanto l'che l'avevaavesse avuto non solo la sirena accesa ma anche gli indicatori luminosi in funzione, da cui sarebbe conseguito che l'non.