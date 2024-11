Trevisotoday.it - Travolta e uccisa in strada Ovest, l'investitore fa scena muta all'interrogatorio

Leggi su Trevisotoday.it

L'hanno convocato presso il comando della Polizia Locale per essere interrogato. Ma il 24enne che che il 3 giugno scorso ha investito e ucciso Giulia Mauri in viale della Repubblica si è avvalso della facoltà di non rispondere. Restano insomma senza conferma le parole che il giovane, che lavora.