Messinatoday.it - Trasporto e piscine, tariffe agevolate per i diversamente abili

Leggi su Messinatoday.it

Il vicepresidente del Consiglio comunale Giandomenico La Fauci ha presentato un'interrogazione all'Atm e all'amministrazione comunale per chiedere l'introduzione di agevolazioni tariffarie per i cittadini disnell'utilizzo delpubblico e delle strutture comunali come la piscina.