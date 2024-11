Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-11-2024 ore 18:30

Luceverdeben trovati dalla redazione ancora grossi disagi sulla statale 148 Pontina dove per un albero caduto all’altezza di Pomezia Nord si sono formate lunghe ore a partire da Tor de’ Cenci in direzione di Latina al momento si transita ancora su carreggiata a ridotta incolonnamenti anche su via di Pratica per rami Caduti tra via columella e l’aeroporto di Pratica di Mare verso Torvaianica sempre per rami sulla sede stradale code su via Salaria all’altezza di via della Marcigliana nelle due direzioni e per urgenti lavori di potatura è chiusa Piazza Carlo Alberto Scotti 3 a via di Monteverde via di Valtellina ilproveniente da via Ramazzini viene deviato su via Duchessa di Galliera ilproveniente dalla Circonvallazione Gianicolense deviato su via di Monteverde infine sul Raccordo Anulare si sta in coda in carreggiata interna da via Aurelia a via di Casal del Marmo è da via Nomentana via Tuscolana code anche in R Terna dallaFiumicino alla Tuscolana per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito