Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-11-2024 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità sulla metro a andranno avanti fino al 5 di dicembre i lavori serali e notturni di rinnovo integrale dell’infrastruttura dalla domenica al giovedì le ultime corse treni sono alle 21 poi sono in strada i bus navetta sostitutivi il venerdì e il sabato gli interventi sono sospesi e la linea resta Attiva sino alle 1:30 di notte e a proposito di rete m sulla linea C sino al 7 di dicembre tutte le sere per le attività preliminari necessarie al prolungamento della linea fino al Colosseo le ultime partenze convogli sono 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni Poi ci sono i bus sostitutivi con le linee m&c express San Giovanni Casilina Pantano emc3 San Giovanni di Centocelle dettagli su atac.