Traffico Roma del 20-11-2024 ore 13 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità internet alvia del Torraccio di Torrenova a causa di una voragine deviato il percorso della linea bus 053 in zona Fontana Candida chiusa via Ragona all’altezza di via Raddusa per l’incendio di un edificio privato nel pomeriggio di ieri a Selva Candida chiusa via della Riserva Grande per la presenza di alberi pericolanti tra via Taleggio in via Casorezzo è in corso una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli fino alle 14 non si escludono disagi alla circolazione allerta meteo Della protezione civile sulla capitale e sul Lazio per rischio pioggia e vento forte per la giornata odierna sono previste piogge sparse classe di rovescio o temporale e forti raffiche di vento mareggiate lungo le coste esposte In collaborazione con Luce Verde infomobilità