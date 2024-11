Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-11-2024 ore 10:00

Luceverdetrovati dalla redazione chiuso il sottopasso sulla via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino per un incidente avvenuto in direzionein zona Fontana Candida chiusa via Aragona all’altezza di via Raddusa per l’incendio di un edificio privato divampato nel pomeriggio di ieri intenso ilsul Grande Raccordo Anulare con coda in carreggiata esterna dalla Prenestina e la Bufalotta che su quella interna tra la notte La Tiburtina è di seguito tra la Nannina è la via Pontina code sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio alla tangenziale sulla stessa tangenziale code perintenso e lavori ItaloL’Aquila via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è codesta via Prenestina & viale Castrense in direzione San Giovanni incolonnamenti sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone e sulla Flaminia da Labaro a Tor di Quinto auto in fila sulla Trionfale tra ipogeo degli Ottavi è l’ospedale San Filippo Neri e sulla via di Boccea tra via Cornelia e via di Acquafreddain coda sulla via del mare tra Acilia e Vitinia stoforo Colombo tra all’infernetto in via di Malafede altri file sulla Pontina da Mostacciano alla Cristoforo Colombo Naturalmente in entrata aallerta meteo Della protezione civile sulla capitale e sull’azione giornata odierna sono previste piogge sparse anche a carattere di temporale e forti raffiche di vento mareggiate lungo le coste esposte da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità