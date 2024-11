Bolognatoday.it - Traffico in tilt per incidente in Porta Castiglione: coinvolta un'auto dei Carabinieri | VIDEO

Leggi su Bolognatoday.it

tra un'mobile utilitaria e un mezzo deiindove alle 19.15 ilè ancora molto rallentato per il ripristino della carreggiata e per i veicoli in panne ancora in mezzo alla strada. Sul posto la Polizia Locale che sta dirigendo ilnella.