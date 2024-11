Ilgiorno.it - Trading online e presunta truffa, anziana “convinta” a investire 880.000 euro

Milano, 20 novembre 2024- Laè scattata con una telefonata, ricevuta il 10 novembre 2023 da parte di una persona che si è presentata come "Chiara", con l'invito asu una piattaforma diche, si legge nella denuncia presentata dai legali della vittima, "descriveva immediatamente come efficace e gestita da professionisti ed esperti del settore". E così una facoltosa milanese, Gabriella Mariangela Ramsperger, 82 anni, sarebbe stata agganciata da presunti consulenti finanziari e indotta a trasferire ingenti somme di denaro "verso conti bancari di società fraudolente", utilizzando strumenti informatici come Anydesk per controllare il suo computer da remoto. Avrebbe versato complessivamente, in diverse tranche, oltre 880mila, ingannata attraverso la simulazione di guadagni che in realtà erano inesistenti.