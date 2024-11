Cityrumors.it - Torture e abusi, 25 poliziotti indagati per gli orrori nel carcere di Trapani

Il penitenziario diè al centro di un terremoto. I carcerati hanno fatto confessioni puntuali e le telecamere non mentono: cos’è successoIl penitenziario Cerulli diè al centro di un’indagine che, ancora una volta, parla dimesse in atto da chi lavora ina danno dei detenuti. Nello specifico, le accuse vanno dal falso ideologico alla tortura, passando per l’abuso di autorità: al momento 11 agenti sono agli arresti domiciliari, 14 hanno subito la sospensione dal pubblico ufficio e, in totale, 25 sono sotto inchiesta.neldi: 48(cityrumors.it / ansafoto)Per capire l’origine dell’indagine bisogna tornare indietro al 2021, quando alcuni detenuti del penitenziario diavrebbero sporto alcune denunce in merito a dei maltrattamenti subiti in alcuni punti delstrategicamente sprovvisti di telecamere.