Linkiesta.it - Tom Cruise interpreta un simil Musk, ma la realtà supera i picchiatelli

Leggi su Linkiesta.it

Formiamo subito due file ordinate: in una quelli che ritengono che il ruolo inbileto da Tomsia quello in “Tropic Thunder”, in un’altra chi pensa che ilpiù sfavillante sia quello di “Magnolia”. (Questo articolo non prevede che siate qui a perder tempo non avendo visto o “Magnolia” o “Tropic Thunder”: sono tutti e due su Sky, andate a procurarvi una cultura generale invece di stare sull’internet).L’anno prossimo, se tutto va come le due scarne righe fin qui note fanno sperare, le due file convoglieranno in una nella quale ci troveremo tutti quanti convinti che ilmigliore sia quello di “Judy”.“Judy” è il prossimo film di Alejandro González Iñárritu, uno che a seconda di quali siano le vostre priorità può essere classificato come il regista di “Birdman” (capolavoro) o il regista di “The Revenant” (quello in cui DiCaprio svuotava una carcassa di cavallo per dormirci dentro) o il regista il cui cognome è più complicato da accentare e più fa bestemmiare chi fa i giornali allorché costretto a citarlo.