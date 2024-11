Today.it - "This Is Me", il programma con Silvia Toffanin: ospiti, significato e scaletta

Leggi su Today.it

Debutta mercoledì 20 novembre, in prima serata su Canale 5, il nuovo show condotto dadal titolo "Is Me", letteralmente "Questo sono io", celebrazione di talenti nati e cresciuti nella scuola di "Amici di Maria De Filippi". Concepito come un viaggio tra passato, presente e.