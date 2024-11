Nerdpool.it - The Strangers: Capitolo 1, una terrificante clip in anteprima

Arriva in italia, distribuito da Vertice 360 THE STRANGERS: CAPITOLO 1, la prima parte della trilogia horror pronta a sconvolgere gli spettatori dal 28 novembre, interpretata da Madelaine Petsch, l'attrice statunitense reduce dal successo del teen drama Riverdale, e da Froy Gutierrez (Cruel Summer, Teen Wolf). Ecco una clip in anteprima di The Strangers: Capitolo 1. Intenso, terrificante, da mozzare il fiato, THE STRANGERS: CAPITOLO 1 è diretto da Renny Harlin (Nightmare 4 – Il non risveglio, 58 minuti per morire – Die Harder, Cliffhanger, L'esorcista – La genesi, The Covenant, Il passo del diavolo) che torna al genere horror con questa saga ispirata al film omonimo del 2008 di Bryan Bertino. In questo primo capitolo una giovane coppia – composta da Madelaine Petsch e Froy Gutierrez – dopo un inaspettato guasto all'auto, è costretta a trascorrere la notte in un cottage isolato situato in una città inquietante.