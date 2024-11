Ilrestodelcarlino.it - Terre Roveresche, la Pro di loco di Orciano propone lo spettacolo «V.agina»

(Pu) 20 novembre 2024 – In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la Prodi, la Prodi Barchi e la Compagnia delle Catenelle hanno organizzato per venerdì sera un appuntamento all’auditorium Santa Caterina di. Alle 21 andrà in scena lo“V.” di Giulia Belllucci e Alessai Racci Chini. “Un’intima e sincera finestra sul flagello reale, silente e logorante che coinvolge ancora le donne nella loro quotidianità, a volte in modo insospettabile e subdolo. Spesso coinvolge anche coloro che sono più vicine a noi. Loè voluto per le donne, per gli uomini, per la consapevolezza e per alzare la voce. Per dire basta”. Costo dei biglietti, 8 euro, acquistabili nel salone di parrucchiera Viraj di(331.