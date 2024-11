Ternitoday.it - Terni, al Clt tornano gli eventi per il Natale: tutti i dettagli

Leggi su Ternitoday.it

IlClt è un appuntamento ormai immancabile a. Dal 30 novembre al 5 gennaio musica, teatro, arte e gioco allieteranno il periodo in cui tradizionalmente si trascorre più tempo con la famiglia e gli amici. Un programma pensato per vivere ogni evento in compagnia, per condividere.