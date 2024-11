Ilgiorno.it - Tenta la truffa a un rider. Catturato in flagrante

Arrestato un cinquantatreenne, originario di Napoli, responsabile di unaai danni di uncontattato in centro a Varese. A individuare iltore, gli agenti dell’Anticrimine della Squadra Mobile. Il professionista dellaè riuscito a convincere ilad acquistare l’ ultimo modello di smartphone, venduto a oltre mille euro, a un prezzo da vero affare, 600 euro. Solo che il telefono era falso. A salvare ildallail fatto che il falso affare si sia svolto sotto gli occhi degli agenti in borghese. Ieri l’arresto è stato convalidato in Tribunale a Varese. Il giudice non ha disposto alcuna misura di custodia cautelare per iltore, nonostante il pm avesse chiesto i domiciliari, quindi l’uomo è tornato libero in attesa del processo. Sull’auto del cinquantatreenne gli agenti hanno trovato altri falsi iPhone, iPad e cuffiette.