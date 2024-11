Sport.quotidiano.net - Tennistavolo In Serie C luci e ombre sull’Apuania. La squadra ’A’ vince facile, la ’B’ perde al 5° set

Una vittoria e una sconfitta per le squadre della Apuanianella quarta giornata del campionato nazionale diC. Tra le mura amiche la formazione A batte il Cascina con un secco 5-0, mentre la formazione B subisce un 4-5 dal Livorno. Per laA due punti sono firmati da Miguel Soto Molina (3-0, 3-0), due da Emanuele Falchi (3-0, 3-1) e uno da Lorenzo Cammarano (3-0). Sconfitta di misura invece per la formazione B al termine di un incontro equilibrato e che poteva anche finire diversamente. Tra le file carraresi ottima la prestazione di Nagy Krisztina con due punti (3-0, 2-3, 3-2), di Alessandro Romano che ha riportato un punto prezioso (2-3, 3-1, 1-3), sottotono la prestazione di Luca Della Rosa che ha riportato un solo punto (0-3, 3-1, 2-3), a riposo Stefano di Rienzo.