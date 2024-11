Fanpage.it - Tapiro a Elodie dopo le critiche per il doppiaggio in Mufasa Il Re Leone: “Manco me ne ero accorta”

Leggi su Fanpage.it

ha ricevuto ild'Oro da Valerio Staffelli per lericevute per ildi Sarabi in: Il Re. Ai microfoni di Striscia La Notizia, la celebre cantante ha commentato: "Non me ne ero neanche accorta". Poi sul duetto con Tiziano Ferro: "Ambisco a Sanremo? Ho avuto abbastanza cu*o nella mia vita".