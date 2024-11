Tabellone BJK Cup Finals 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi su Sportface.it

Ilcon tutti glie idelle BJK Cup, competizione a squadre che quest’anno va in scena a Malaga. Sono dodici le squadre che si contendono il trofeo con una formula che è diversa rispetto a dodici mesi fa. Niente più round robin, bensì si inizia subito con gli scontri a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Quattro Nazioni sono esentate dall’esordio, tra queste anche l’Italia finalista della passata edizione. Le Azzurre, così come Canada, Australia e Repubblica Ceca, entreranno in gara direttamente ai quarti di finale. Di seguito ilcompleto con i. PROGRAMMA E COPERTURA TVSEMIFINALIREGOLAMENTO E FORMATBJK CUPFINALESlovacchia vs (2) ITALIA 0-1– Bronzetti (ITA) b. Hruncakova (SVK) 6-2 6-4SEMIFINALISlovacchia b.