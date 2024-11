Quotidiano.net - Svolta energetica e ambiente: "Banche pronte a sostenere il cambiamento"

di Giorgio Costa "italianela transizionespecie se declinata con progetti sostenibili per la tutela della salute e dell’". Il presidente dell’Abi, Associazione Bancaria Italiana e del gruppo La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, fa il punto sull’attitudine degli istituti di credito al’innovazione in campo energetico. "Le opportunità per Ravenna, l’Emilia-Romagna e l’intero Paese – afferma il presidente dell’Abi – sono molteplici per l’importanza dell’innovazione e per lo sviluppo e l’occupazione. Importantissimo è e dovrà essere il massimo impegno per la sostenibilità". Per gli investimenti nel settore serve credito e lesono attente alla tematica. "Il mondo del credito resta attentissimo a tutte le tematiche innovative e tradizionali e le– spiega Patuelli – sono il motore primo di ogni processo di innovazione che richieda l’apporto di risorse finanziarie".