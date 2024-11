Milanotoday.it - Svaligiano la chiesa e scappano con un bottino da 2.650 euro

Leggi su Milanotoday.it

Sono entrati in tre all'interno delladi Sant'Apollinare di Baggio. Hanno rotto una finestra e sono riusciti a portar via un ricco. Se li è ritrovati davanti il parroco, che ha subito allertato le forze dell'ordine, ma era troppo tardi. La polizia indaga per rintracciare i.