Super Paolini trascina l’Italia, le azzurre trionfano in BJK Cup

MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il tennis italiano ancora una volta sul tetto del mondo. Jasminetascina l’Italtennis al femminile che, a Malaga, conquista per la quinta volta nella sua storia la Billie Jean King Cup. Dopo la finale persa col Canada nella passata stagione, ledi Tathiana Garbin si prendono la rivincita e in finale battono 2-0 la Slovacchia, tornando sul tetto del mondo dopo 11 anni. Sul veloce indoor del Palacio de Deportes Josè Marìa Martìn Carpena di Malaga prima Lucia Bronzetti ha sconfitto per 6-4 6-4, in un’ora e 21 minuti, Viktoria Hruncakova, poi Jasminesi è imposta per 6-2 6-1, in poco più di un’ora di gioco, su Rebecca Sramkova.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo