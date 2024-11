Novaratoday.it - Stroncato da un malore a 37 anni: addio a Riccardo Strola

Leggi su Novaratoday.it

Ha avuto unvenerdì ed allora non si è più ripreso.Armeno e Gignese sono in lutto per la morte di. Il 37enne si è sentito male venerdì ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale maggiore di Novara, dove è stato ricoverato nel reparto di terapie intensiva. A.