Oasport.it - Speed skating, inizia la Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia, Ghiotto guida gli azzurri

Leggi su Oasport.it

Ladeldiscatterà nel weekend del 22-24 novembre sul ghiaccio di Nagano (Giappone): sarà l’M-Wave a ospitare la prima delle cinque tappe del massimo circuito internazionale itinerante, dove l’Italia sarà grande protagonista. Il DT Maurizio Marchetto e l’allenatore Matteo Anesi hanno convocato quindiciper l’appuntamento in terra nipponica, desiderosi di ottenere grandi risultati e di incominciare nel miglior modo possibile questo intenso inverno.Riflettori puntati su Davide, che poche settimane fa ha firmato un tempo da record delsui 10.000 metri, purtroppo non omologabile perché alla gara di Inzell non erano previsti controlli antidoping e non erano presenti giudici ISU. Il Campione delsarà affiancato, per quanto riguarda il settore maschile, dai veterani Andrea Giovannini e Michele Malfatti, ma anche da un giovane in crescita come Daniele Di Stefano, oltre che da David Bosa sulle distanze sprint, Riccardo Lorello, Francesco Betti e Alessio Trentin.