Spedizione punitiva a colpi di pistola per vendicare un'aggressione: arrestati in tre

Questa mattina la polizia di Torre del Greco ha tratto in arresto tre soggetti accusati di tentato omicidio in concorso, mentre uno solo di essi anche del reato di porto illegale di arma da sparo clandestina, per fatti avvenuti nel comune napoletano lo scorso 8 settembre.La polizia, la sera.