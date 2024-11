Ilfattoquotidiano.it - Spari di capodanno, il deputato Fdi Pozzolo rinviato a giudizio: è accusato di porto illegale di arma e munizioni da guerra

dicomune da sparo edi munizionamento da. Con questa accusa il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Biella haildi Fratelli d’Italia Emanuele. Il caso, si ricorderà, è quello relativo a quanto accaduto aa Rosazza, in provincia di Biella, dove durante in festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno nei locali della pro loco partì uno sparo dalla pistola del politico. Il colpo ferì Luca Campana, il genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro, anche lui meloniano, anche lui presente al veglione di Rosazza. Una notizia in chiaroscuro per, che andrà sì a processo, ma per reati minori. “Sono caduti tre capi di imputazione, ovvero lesioni, omessa custodia ed esplosioni pericolose.