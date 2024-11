Ilrestodelcarlino.it - Spaccio alla Bolognina, preso mentre cede cocaina a un cliente: quarantenne denunciato

Bologna, 20 novembre 2024 – Ancora droga e. Le segnalazioni sono arrivate da alcuni residenti della zona e la polizia locale non ha perso tempo. E così, nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, durante un controllo in via Nicolò dall’Arca, gli agenti del reparto Navile hanno notato un gruppo di persone che, nascosto dietro ai bidoni dell’immondizia, conversava con alcuni passanti. Insospettiti dal comportamento del gruppo, gli operatori hanno chiesto in ausilio una pattuglia del reparto Sicurezza Urbana e, dopo un’attenta analisi della situazione, hanno visto un uomo avvicinarsi alle persone presenti e scambiare qualcosa con uno di questi, per poi allontanarsi. L’uomo, un cinquantenne, è stato fermato erichiesta di fornire spiegazioni, ha subito ammesso di aver acquistatoper venti euro, sostanza riconsegnata agli agenti e poi sequestrata, oltrecontestazione del verbale per detenzione della sostanza stupefacente.