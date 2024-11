Sistemi educativi europei, dati e grafici Eurydice sull’anno scolastico e accademico 2024-2025

Leggi su Orizzontescuola.it

Come sono organizzati idi istruzione primaria, secondaria e superiore nei paesi? Quali modelli prevalgono nell’istruzione di base e quanto dura ciascun livello? In che misura i programmi di istruzione superiore rispettano la struttura dei titoli del Processo di Bologna? A queste e ad altre domande risponde l’edizione più recente di, The structure of European education systems, che per ilintroduce un formato interattivo per i suoi.L'articolo