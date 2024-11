Quotidiano.net - Sicurezza energetica. Accordo Italia-Canada

Leggi su Quotidiano.net

per una transizione sostenibile e sicura. l’e ilhanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per rafforzare la collaborazione nel settore delle materie prime critiche, con particolare attenzione alle catene di approvvigionamento, alla ricerca e innovazione e alla condivisione di buone pratiche, sottoscritta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Viceministro canadese per l’Innovazione, Scienza e Sviluppo Economico, Francis Bilodeau (nella foto). L’iniziativa si inserisce all’interno del dialogo avviato durante il G7 Clima, Energia e Ambiente di Venaria e in linea con la Roadmap congiunta adottata a giugno e rappresenta un passo importante per migliorare ladi entrambi i Paesi e garantire l’uso sostenibile delle materie prime critiche, essenziali per la transizione verde.