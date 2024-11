Lecceprima.it - Sicurezza alla guida, controlli della polizia locale anche con l’ausilio dell’etilometro

Leggi su Lecceprima.it

NARDO’ –mirati per innalzare il livellostradale e per contrastare l’abuso di alcol che rappresenta non solo una piaga sociale che incide sulla salute e sulle relazioni, ma che mette a repentagliolapubblica e sulle strade.Per questo motivo, nei.