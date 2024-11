Comingsoon.it - Seven torna al cinema negli IMAX americani, e questo è il nuovo, strabiliante trailer

Leggi su Comingsoon.it

In vista del trenennale della sua prima uscita, il film che ha rivelato al mondo il talento di David Fincher, uno dei più importanti registi contemporanei,nelle sale americane in una versione restaurata in 4K da lasciare a bocca aperta.