Cataniatoday.it - Serie D, colpaccio dell’Acireale nel recupero contro la Vibonese

Leggi su Cataniatoday.it

L’Acireale ha battuto (3-2) in casa la Vibonese neldiD (girone I) al termine di una partita pazza ed emozionante. L’inizio non è dei migliori per i granata. Terranova porta in vantaggio, infatti, gli ospiti su punizione. La reazione dei padroni di casa è immediata: Rodio disegna.