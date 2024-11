Sport.quotidiano.net - Serie C. Pianese, quinta rete per Mastropietro: "Dobbiamo lottare in ogni partita»

A Pontedera, Federico(foto), ha segnato lastagionale. Quella valida il 2-0 sulla squadra di Menichini. Altro prezioso successo delle zebrette, valido l’aggancio alla Vis Pesaro e al Campobasso: 23, adesso, i punti in classifica. "E’ stata un’ottima prova di squadra – ha commentato l’attaccante bianconero –, ormai la mentalità di questo gruppo è chiara:andare forte quando abbiamo la palla, ma anche quando ce l’hanno gli altri. Solo così possiamo centrare i risultati.come fosse una finale, andando avanti una gara per volta: abbiamo visto quanto il campionato sia tostissimo. Noi ce lo giocheremo fino alla fine". "Parte tutto dalla società che non ci fa mancare assolutamente niente – ha proseguito–, abbiamo un ambiente dove lavorare bene.