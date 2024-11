Firenzetoday.it - Scuola con infiltrazioni e acqua rugginosa dai rubinetti: "Situazione insostenibile" / VIDEO e FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaydal soffitto in caso di pioggia abbondante, al punto da rendere necessario l'utilizzo di secchi per evitare che l'arrivi al pavimento. E ancora: controsoffitti deteriorati e scrostati edcolor ruggine che esce.