Lapresse.it - Sciopero medici e infermieri oggi, adesione 85%. Il motivo della protesta

Sulla base delle informazioni che iniziano ad arrivare dai territori, le percentuali dialloin corsodi, dirigenti sanitari,e professionisti sanitari “sono molto alte, fino a punte dell’85% compresi gli esoneri previsti per legge”. Lo si legge sui profili social dell’associazione Anaao Assomed.Dalle informazioni dei territori le percentuali diallodi, dirigenti sanitari,e professionisti sanitari sono molto alte, fino a punte dell’85% compresi gli esoneri previsti per legge. Comunicato stampa: https://t.co/gmDUNaLW7P pic.twitter.com/BamJe39qh2— Anaao Assomed (@anaaoassomed) November 20, 2024“Un segnale importante che dovrebbe far riflettere sulle condizioni di lavoro inaccettabili negli ospedali di tutta Italia e sulla condivisione delle ragionida parte dei colleghi”, dichiarano Pierino Di Silverio, segretario Anaao Assomed, Guido Quici, Presidente Cimo-Fesmed, e Antonio De Palma, Presidente Nursing Up.