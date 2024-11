Sciopero medici e infermieri oggi 50mila incrociano le braccia contro la manovra

Leggi su Ildenaro.it

nazionale di 24 ore die personale sanitario, 20 novembre,lafinanziaria 2025 e "per ridare dignità e valore al nostro lavoro". A proclamare la protesta – con conseguente stop a visite, interventi e esami – i sindacati di categoria Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up che hanno dato appuntamento per una manifestazione nazionale a Roma in Piazza Santi Apostoli dalle 12 alle 14. Allopossono aderire, "nel rispetto delle rispettive norme di regolamentazione del diritto di", tutti i, dirigenti sanitari, tecnici e amministrativi in servizio con rapporto a tempo determinato o indeterminato presso le aziende ed enti del Ssn, compresi gli Irccs, Izs, Arpa, oppure dipendenti delle strutture di carattere privato e/o religioso che intrattengono un rapporto di convenzione e/o di accreditamento con il Ssn.