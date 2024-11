Sciopero dei medicigarantite emergenze

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.00 Oggidi medici e infermieri di Anaao-Assomed e Cimo-Fesmed e del Nursing Up contro la Manovra. A rischio 1,2mln di prestazioni:interventi e visite specialistiche programmati, prestazioni anche domiciliari. Potrebbero incrociare le braccia 50mila dei circa 119mila interessati.Precettati in 30mila,dice il dirigente sindacale Di Silverio.Garantiti servizi d'urgenza, non le cure ordinarie. Loè contro i finanziamenti insufficienti, per le assunzioni e "ridare dignità e valore al nostro lavoro.