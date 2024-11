Genovatoday.it - Schianto frontale tra bus e autocarro, cinque feriti

Incidente tra un autobus dell'Amt e un veicolo commerciale in via Maritano a Bolzaneto intorno alle 11.50 di mercoledì 20 novembre 2024. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi dalla polizia locale, accorsa sul posto insieme ai mezzi del 118, e poi riaperta a senso unico alternato.