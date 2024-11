Corrieretoscano.it - Sanremo Giovani: Settembre, Grelmos e Selmi passano il turno

Ieri sera è andata in onda su Rai 2 e Rai Radio 2 la seconda puntata del talent, condotto da Alessandro Cattelan.Si sono aggiudicati il passaggio in finale. I tre artisti si vanno ad aggiungere a Mazzariello, Mew e Tancredi, selezionati nella prima serata, andata in onda martedì 12 novembre.Il verdetto è scaturito dalla commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Enrico Cremonesi, Manola Moslehi e Daniele Battaglia. A questi si aggiungono i giurati ‘fuori onda’ Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore della direzione intrattenimento Prime Time.Ad uscire dalla gara, invece, sono stati Ciao Sono Vale, Moska Drunkard e Rea. Altre due serate di sfide musicali diil 26 novembre e il 3 dicembre, per completare il quadro dei semifinalisti che si sfideranno il 10 dicembre.