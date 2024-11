Sabato 23 Novembre ore 1000 apre la mostra del Gruppo Femminile Calcit

Lanazione.it - Sabato 23 Novembre ore 10,00 apre la mostra del Gruppo Femminile Calcit

Arezzo, 202024 – Sotto l'albero di Natale23ore 10,00ladel"Sotto l'albero di Natale" con una vastissima offerta di oggetti di pregio e prodotti fatti a mano. Un appuntamento annuale ed una occasione per regali natalizi e raccolta fondi da destinare aldi Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche - servizio Scudo. Lapresso il Circolo Artistico in Corso Italia 108 resterà aperta fino a domenica 8 Dicembre con orario continuato 10,30-19,00 (Lunedi dalle 15 alle 19). Per info 0575 22200 segreteria