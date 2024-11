Rugby Allianz Stadium verso il sold out per Italia-Nuova Zelanda

Leggi su Sportface.it

Si vauntutto esaurito in vista del test match tra, che si giocherà sabato 23 novembre alle 21:10 nell’ambito dell’Autumn Nations Series. Lo stadio piemontese ospiterà per la prima volta un evento extracalcistico, che sta quindi riscuotendo un ampio successo per vedere all’opera la Nazionale di Quesada contro gli All Blacks.ilout perSportFace.