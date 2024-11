Ilgiorno.it - Rubano cellulare a un 16enne in metropolitana, fermati dalla polizia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 20 novembre 2024 – Due cileni di 54 e 53 anni, irregolari, con numerosi precedenti penali e di, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, ai danni di un ragazzo in. Nel corso dell’intensificazione dei servizi disposti dal Questore di Milano Bruno Megale volti al contrasto dei reati predatori nelle aree metropolitane, martedì pomeriggio, poco dopo le ore 14.30, gli agenti della 6° sezione della Squadra Mobile, sulla banchina della MM1 Duomo, hanno notato due uomini che si scambiavano continui sguardi e cenni d’intesa, entrambi con una giacca sul braccio tale da coprire la mano, modalità assunta da chi commette furti. I due sono saliti sul convoglio in direzione Sesto San Giovanni e lungo la tratta hanno individuato un giovane: mentre il 53enne ha fatto da “palo”, il 54enne ha rubato ilall’interno del giubbotto del ragazzo per poi scendere insieme alla fermata San Babila, dove ha ceduto il telefono al complice prima di risalire sempre nello stesso treno.