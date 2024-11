Lapresse.it - Roma, migliaia di medici e infermieri in piazza per lo sciopero dei professionisti della sanità

Sonole persone che hanno affollatoSanti e Apostoli, a, per manifestare in occasione dellodeisanitari. Alla baseprotesta i tagli e le condizioni di lavoro dei dipendenti del comparto. Così Antonio De Palma, presidente del sindacato ‘Nursing up’: “I motivi sono tanti. Principalmente la mancata valorizzazione delle professioni degli, dell’ostetrica e altre professioni sanitarie; il non riconoscimento del carattere usurante delle nostre attività; la mancata volontà di risolvere il problema dell’esclusività, che ci vieta di uscire fuori dagli ospedali per andare a prestare la nostra attività professionale”. Per questo De Palma chiede “risorse reali e attuali”.