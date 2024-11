Vanityfair.it - Ritorno al futuro 2, tutte le cose che si sono avverate dal 1989 a oggi

Leggi su Vanityfair.it

Trentacinque anni fa, Marty e Doc arrivano nel 2015 a bordo della DeLorean. Dallo smartphone alla febbre dei sequel fino alla nostalgia per gli Eighties: ecco, tutto ciò che era stato previsto già nel. Fatta eccezione per la macchina del tempo (ancora in fase di collaudo)