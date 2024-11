Modenatoday.it - "Risultato insufficiente ma dignitoso", Rifondazione Comunista commenta la delusione elettorale

Leggi su Modenatoday.it

La sinistra radicale non ritrova ossigeno. La lista "Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro" ottiene alle elezioni regionali 31.483 voti assoluti per il candidato presidente Federico Serra e l’1,94%., partito promotore assieme a Potere al Popolo e Partito.