Scuolalink.it - Rinnovo RSU 2025: siglato protocollo tra ARAN e sindacati, calendario elezioni

Ad Aprile dell’anno prossimo si svolgeranno leper ilRSU, relativamente al personale non dirigente. Questo importante appuntamento sindacale è stato ufficializzato con la firma deltrae le principali organizzazioni sindacali, che ne definisce le tappe e le modalità operative. Vediamo tutti i dettagli e ildelle procedure. Tempistiche e scadenze: le fasi delRSUIlstabilisce le date chiave per ildelle RSU. La fase elettorale inizierà ufficialmente il 27 Gennaio, quando le associazioni sindacali potranno annunciare l’avvio delle procedure. Lesi terranno nei giorni 14, 15 e 16 Aprile, con le operazioni di scrutinio che dovranno concludersi entro le ore 14:00 del 17 Aprile.principale: 10 gennaio: Le amministrazioni centrali (ad esempio, Funzioni Centrali e Istruzione e Ricerca) dovranno completare la mappatura delle sedi di contrattazione integrativa per le