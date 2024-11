Ilfattoquotidiano.it - Rimborsopoli, dopo 12 anni prescrizioni, assoluzioni e quattro condanne in appello a Milano

e rideterminazioni della pena. L’inchiestasulle spese pazze di ex consiglieri ed ex assessori lombardi aggiunge un nuovo capitolo. A oltre 12di distanza dai fatti contestati è stata emessa aun’altra sentenza d’, un secondo grado ‘bis’, sulle ultime posizioni. L’inchiesta, relativa agli2008-2012, con al centro l’accusa di peculato, aveva accertato che decine di politici si erano fatti rimborsare con soldi pubblici, per un totale di circa 3 milioni di euro in, le spese più varie, tra cui soprattutto pranzi e cene.Sono stati prosciolti “per intervenuta prescrizione” sei imputati, tra cui l’ex assessore Massimo Buscemi e l’ex consigliere ed ex fisioterapista del Milan, Giorgio Puricelli. E ancora Gianluca Rinaldin, Giorgio Pozzi, Carlo Saffioti e Doriano Riparbelli, assistito dall’avvocato Paolo Cassamagnaghi.