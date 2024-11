Quotidiano.net - Ricerca sulla fusione nucleare. Ecco il supercomputer

ENEA si è dotata di un nuovo sistema di High Performance Computing (HPC) denominato CRESCO8 in grado di accelerare le attività diin campo energetico e, in particolare,. La nuova infrastruttura, resa disponibile da Lenovo e realizzata in collaborazione con Intel, consentirà di accrescere le capacità computazionali dell’attuale sistema di supercalcolo CRESCO7 presso il Centro Ricerche ENEA di Portici (Napoli). Il nuovo sistema HPC sarà caratterizzato da ridotti consumi energetici, grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua Lenovo Neptune in grado di catturare fino al 98% del calore prodotto dale di risparmiare l’energia usata per le ventole. La soluzione di infrastruttura Lenovo utilizzata per l’installazione è stata costruita interamente nel nuovo Innovation Center della società in Ungheria, dove è stato progettato con tecnologie all’avanguardia anche dal punto di vista energetico.